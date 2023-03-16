Лидер ДНР Пушилин: ситуация в Артемовске остается сложной, выводить свои войска Украина не собирается

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Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Ситуация в городе Артемовске остается сложной, выводить с территории данного населенного пункта свои войска Украина не собирается. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

«Ситуация в Артемовске (Бахмуте) в ДНР остается сложной, выводить войска Киев не собирается, идет накопление сил противника в Часовом Яре, рассказал Пушилин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

При этом лидер республики отметил, что поставки боеприпасов украинской армии осложнены.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, бывший советник 45-го американского президента Джон Болтон высказал точку зрения, согласно которой украинский конфликт зашел в тупик, выгодный РФ.