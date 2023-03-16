Пушков об угрозе запрета TikTok: США все чаще прибегают к политическому диктату, утрачивая остатки признаков демократической стран

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Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя угрозу запрета TikTok на американской территории, указал на то, что Соединенные Штаты все чаще прибегают к политическому диктату, утрачивая остатки признаков демократической страны. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

Некоторое время назад издание The Hill распространило информацию, согласно которой администрация президента Джо Байдена потребовала от китайских владельцев TikTok продать свои доли в приложении для соцсетей или рискнуть возможным запретом в США.

«По мере нарастания конкуренции на мировых рынках, включающих информацию и сетевые ресурсы, а также обострения конкуренции идеологической, США все чаще прибегают к запретительным мерам и политическому диктату, утрачивая остатки своих признаков как демократической страны», — заявил Пушков.

Как сообщалось ранее в четверг, Алексей Пушков отметил, что общий настрой экс-советника 45-го хозяина Белого дома Джона Болтона, который призывает Вашингтон усиливать ядерный арсенал с целью победы на Москвой, весьма близок американскому руководству.