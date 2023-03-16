В 93-ей бригаде ВСУ назвали критически сложной ситуацию с поставками оружия в Артемовск

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Источник: РИА "Новости"

украинские солдаты под Артемовском, Adrien Vautier/globallook.com

Пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск "Холодный Яр" Ирина Рыбакова заявила, что ситуация с качеством дорог и поставками вооружения в Артемовске является критически сложной.

Ирина Рыбакова уточнила, что ситуация с дорогами в Артемовске непростая уже в течение двух недель, что значительно усложняет логистику и делает сложным процесс поставок. Уточняется, что в вышеуказанном районе проседают фланги, вследствие чего ВСУ тяжело удерживать город.

Напомним, ранее сегодня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко предоставил информацию о том, что в район Артемовска к настоящему моменту поступила крупная партия ПТРК NLAW.