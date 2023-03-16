Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ в районе Артемовска получили крупную партию ПТРК NLAW

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

NLAW, Mykola Tys/Keystone Press Agency

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утром в четверг, 16 марта, предоставил информацию о том, что в район Артемовска к настоящему моменту поступила крупная партия ПТРК NLAW.

Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что украинским боевикам в целях усиления позиций в окрестностях Артемовска начали выдавать гранатометы NLAW и инструкции к ним. Отмечается, что солдат ВСУ не учат пользоваться данными вооружениями.

Военный эксперт уточнил, однако, что на ротные опорные пункты прибыли инструкторы по пользованию ПТРК, которые ранее обучались в Великобритании.