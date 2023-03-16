Российские артиллеристы ликвидировали на правом берегу Днепра под Херсоном две украинские гаубицы

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

Торнадо-Г, сайт МО РФ

Российские артиллеристы ликвидировали под Херсоном гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых ВСУ атаковали города и села левобережья Днепра. Данную информацию предоставили в четверг журналисты.

Знакомый с ситуацией источник сообщил представителям СМИ, что минувшей ночью артиллерийским огнем около села Ингулец была уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. В результате удара погибли трое солдат Вооруженных сил Украины, пятеро получили ранения.

Кроме того, в районе Чернобаевки была ликвидирована гаубица Д-30 с боекомплектом. Погибли четверо военных, а трое пострадали.