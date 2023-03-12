Российские артиллеристы ликвидировали под Херсоном гаубицу и миномет ВСУ с расчетами

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Источник: РИА "Новости"

российский военный, MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на воскресенье, 12 марта, российские артиллеристы ликвидировали под Херсоном украинские гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами, а также расчетами данных орудий.

Знакомый с ситуацией источник уточнил, что в районе Днепровское артиллерийским огнем ВС РФ была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, семеро украинских солдат погибли.

Кроме того, накануне районе Николаевки артиллерийским огнем был ликвидирован миномет калибром 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом. Погибли трое солдат ВСУ, а еще пятеро получили ранения.