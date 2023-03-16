Захарова посоветовала Кирби достать MQ-9 Reaper с помощью украинской компании, по мнению прессы США, взорвавшей «Северные потоки»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова посоветовала представителю Белого дома Джону Кирби достать беспилотник MQ-9 Reaper, рухнувший в Черное море в районе Крыма, с помощью украинской компании, которая, по мнению прессы Соединенных Штатов, совершила диверсию на газопроводах «Северный поток». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Некоторое время назад Кирби сделал заявление о том, что американская сторона вряд ли сможет достать потерпевший крушение дрон.

«Джон, возьмите у “Нью-Йорк Таймс” телефон частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды, взорвала трубопроводы “Северного потока” очень-очень глубоко в Балтийском море. Это, судя по вашим газетам, специалисты глубокого полета. Они достанут», — сыронизировала Захарова, комментируя слова Кирби.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что парламентарий Леонид Слуцкий призвал Вашингтон осознать опасность и вероятные прямые последствия своих «дроновых авантюр» возле государственных рубежей РФ.