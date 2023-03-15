Кирби: США не смогли достать обломки дрона MQ-9 Reaper, рухнувшего в воды Черного моря, и вряд ли смогут это сделать

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогли достать фрагменты дрона MQ-9 Reaper, который некоторое время назад рухнул в воды Черного моря, и вряд ли смогут это сделать. С соответствующим заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби, говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

«США не смогли достать обломки американского беспилотника MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря, и вряд ли смогут это сделать, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN», — указывается в процитированном посте.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину было доложено об инциденте с падением MQ-9 Reaper.