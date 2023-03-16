Рогов заявил, что ВСУ во время разведки боем в Запорожской области потеряли более сорока бойцов

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Источник: радио КП

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в четверг, 16 марта, заявил, что ВСУ во время разведки боем в регионе потеряли свыше сорока человек личного состава.

Владимир Рогов также сообщил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда", что украинские войска также потеряли не менее восьми единиц бронированной техники.

Напомним, ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ВСУ активизировались на линии фронта в регионе, однако все их атаки пресекаются.