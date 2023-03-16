Politico сообщает, что ВСУ с начала конфликта потеряли более ста тысяч военных, включая наиболее опытных

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Источник: РИА "Новости"

украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

С начала конфликта на Украине погибли более ста тысяч украинских военных. Соответствующую информацию в четверг, 16 марта, предоставило издание Politico, ссылаясь на оценки американских чиновников.

Согласно последним данным журналистов, за один год вооруженного конфликта ВСУ, в частности, лишились самых опытных солдат. В материале газеты уточняется, что многие из этих потерь фиксируются в районе Артемовска.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжать оборону вышеуказанного города.