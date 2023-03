Американское издание задалось вопросом - смогут ли ВСУ наступать этим летом или нет

Аргументы Недели → Армия 13+

Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Washington Post

Рупор Демократической партии США – газета Washington Post начала новую информационную кампанию, направленную на увеличение военной помощи Украине. На страницах этого издания вышла большая статья «Ukraine short of skilled troops and munitions as losses, pessimism grow» (Украине не хватает квалифицированных войск и боеприпасов, потери растут, пессимизм растет), вещающая о том, что ВСУ с начала активных боевых действий несут непомерно большие потери и к настоящему времени уже выбит весь ранее подготовленный состав. От чего значительно снизилось качественное состояние украинской армии. Под вопросом запланированное на лето наступление ВСУ.

В этом материале очень много противоречий и нестыковок. Автор, похоже, в принципе не знает, что такое логика и причинно-следственная связь. Сначала он утверждает, что украинская армия уже до 24 февраля 2022 года качественно превосходила российскую. Как мы знаем и в начале СВО численное превосходство было на стороне ВСУ, но при этом наступали войска российских Вооружённых сил. О каком качественном превосходстве украинцев может идти речь при таком раскладе?

И сейчас ВСУ за счёт проведения массовой мобилизации поддерживают большую численность, чем громящие их российские войска. Также ВС РФ используют в десять раз больше артиллерии и на каждый украинский снаряд россияне отвечают двадцатью, что признают не только российские военные аналитики, но и западные эксперты. Но, отметая всякий здравый смысл и витая в какой-то другой «реальности» пропагандист от Washington Post даёт многократно заниженное число потерь ВСУ. По версии этой газетки погибло с начала СВО 120 тыс. украинских военных, а россиян - чуть ли не вдвое больше. Многие источники свидетельствуют об обратном. Например, телеканал CNN недавно, ссылаясь на информацию украинского генштаба сообщил, что с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года ВСУ потеряли убитыми, скончавшимися от ран и болезней 259.085 человека. Всего раненых и калек насчитывалось 246.904. Дезертиров и пропавших без вести – 83.952. Сдавшихся в плен – 28.393. Общее число потерь - 618 334. Если учесть, что Генштаб Украины склонен значительно занижать свои потери, вышеприведённые числа стоит умножать на 1,5 или 2. ВСУ потеряли слишком много младших офицеров, восполнить эту недостачу не представляется возможным.

Естественно, что идеологически выдержанная Washington Post завышает числа, когда речь идёт о потерях российской армии. Нет смысла их обсуждать, поскольку они – заведомая ложь, которую американское издание подаёт читателю, что называется – на «голубом глазу». И тут же приводится интервью с украинским подполковником с позывным «Купол», который говорит о неприлично больших потерях ВСУ из-за того, что на передовую зачастую посылают неподготовленных новобранцев.

Более того, ссылаясь на информацию, полученную с линии фронта, автор Washington Post пишет об острой нехватке у ВСУ стрелкового оружия, артиллерии и боеприпасов. Спрашивается, чем необученных украинских новобранцы «убивают» российских солдат? Берусь предположить, что укры освоили мифическую технику уничтожения противника взглядом или выдыханием перегара.

Подполковник ВСУ «Купол» признал: «Самое ценное на войне — это боевой опыт…Солдат, переживший полгода боевых действий, и солдат, пришедший с полигона, — это два разных солдата. Это небо и земля, а солдат с боевым опытом единицы…К сожалению, все они уже мертвы или ранены». Что ж, пора поднять статистику, которую в своё время озвучивал Киев. По официальным данным на 23 февраля 2022 года в составе ВСУ было более 200 тыс. военнослужащих, обстрелянных на Донбассе и участвовавших в военных акциях НАТО. Более того в запасе численность около 400 тыс. ветеранов АТО (которую позже переименовали в ООС) – это всё так карательная война против Донбасса. Если верить «Куполу», то этих 600 тыс. обстрелянных бойцов больше нет, они все «уже мертвы или ранены». То есть, ранены так, что восстановлению не подлежат и не способны держать оружие в руках.

Опираясь на слова украинского подполковника, американский писака забыл, что противоречит сам себе и начал критиковать власти США и Европы за то, что они вовремя не предоставили Зеленскому танки Leopard и бмп Bradley.

Ранее поступала информация о подготовке Генштабом ВСУ сильного 150-тысячного резерва, включающего два полнокровных механизированных корпуса (по пять бригад в каждом) и 26 отдельных бригад. Эти войска не используются на фронте и ждут своего времени, они предназначены для масштабного наступление в летнюю кампанию 2023 года. Однако, физически эти силы нигде не просматриваются. Возможно, что украинскому командованию удалось их очень тщательно замаскировать. Но, также есть мнение, что Киев просто на просто блефует, надеясь под эту сказку получить как можно больше военной помощи и финансов.

Дальше - больше, автор Washington Post, ссылаясь на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пишет, что Россия сосредоточила на Украине 97 % своей армии. Эту неописуемую по содержанию ложь даже комментировать как-то стыдно. Не хочу опускаться до уровня духовных потомков Геббельса. Достаточно посмотреть на новостную повестку Минобороны Россия, которая публикуется на сайте военного ведомства и освещается нашими и мировыми новостными агентствами, чтобы увидеть реальные возможности ВС РФ. И то, что от них лишь незначительная часть задействована в СВО.

Кстати, сами украинские военные указывают на некомпетентность их зарубежных учителей. Оценивая курс подготовки в Британии, украинцы так и говорят, - их учат совсем не тому, что понадобится на поле боя. Но, как бы то ни было, ВСУ пойдут летом в наступление - во что бы то ни стало. То есть Залужный и Зеленский снова будут заваливать фронт трупами своих солдат с повышенной интенсивностью. Правда и в Киеве, в команде Зеленского есть люди способные реально оценивать обстановку, они сомневаются в возможности ВСУ перейти в наступление в 2023 году.

Интервьюируемый автором Washington Post подполковник «Купол» добавляет реализма в копилку скептиков. Из его слов следует, что батальон, которым он командует вначале насчитывал около 500 опытных бойцов, из них сейчас в стою не осталось никого, до 100 – убиты, остальные получили ранения, не позволяющие продолжить службу. Теперь под его началом только неопытные новобранцы, которые быстро переходят в состояние: «убитые» и «раненые». А обучать их под пулями никакой возможности нет.

Всё тот же «Купол» посетовал на нехватку вооружений и боеприпасов на передовой. Он также отметил, что на одной пропаганде о близкой победе ВСУ оборону построить невозможно.

Автор Washington Post рассказал и о другом украинском военном. Это боец 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, которая уже неоднократно была полностью уничтожена и сформирована заново. Этот боец сообщил, что его товарищи «боятся высунуться из окопов». Также, из его слов стало известно о массовом дезертирстве в рядах ВСУ. Американскому изданию пришлось признать и тот факт, что сам украинский главком Залужный признал высокий уровень потерь в подчинённых ему войсках. Но, по своему обыкновению числа значительно занизил.

Washington Post оценивает численность российских войск, задействованных в СВО в 325 тыс. штыков. И говорит о возможном скором введении в боевые действия ещё 150 тысяч. При этом в Киеве признают своё численное превосходство, но не объясняют, почему ВСУ продолжают из последних сил удерживать свои позиции. Хотя, по логике, и если верить словам западных пропагандистов о качественном превосходстве ВСУ - они должны доминировать на поле боя.

И опять автор Washington Post себе противоречит, подчёркивая, что ВСУ несут тяжёлые потери на передовой особенно под Бахмутом и признаёт, что это – проблема. Далее он опять теряют связь с реальностью заявляя, что «в Бахмуте украинские формирования сковывают большие силы ВС РФ, в основном бойцов «Вагнера». То есть он считает, что ЧВК «Вагнера» — это существенная часть ВС РФ? Кстати, численность этой компании, на Западе, оценивают всего в 12 тыс. бойцов, которые задействованы не только в СВО, но и в Африке, и в Сирии.

Что касается советов американского командования – Киеву, уйти из Бахмута. Предположу, что всё на самом деле происходит с точностью до наоборот. На публику они говорят одно, а на ухо Зеленскому шепчут – другое.

Командующий сухопутными силами ВСУ Сырский сказал Washington Post, что сосредоточен на удержании линии обороны, в то время как его заместители готовят солдат к следующему наступлению. Он подчеркнул: «Нам нужно выиграть время для подготовки резервов…Мы знаем, что должны выдержать этот натиск, чтобы должным образом подготовить резервы, которые примут участие в будущих действиях. … Одни защищаются, другие готовятся». Что он ещё может сообщить кураторам?

Сырский из кожи вон лезет, лишь бы убедить Запад продолжить поддержку Украины. Этот парень наверняка получает свою долю дохода на крови, который извлекает сейчас команда Зеленского.

В США ожидают начала наступления ВСУ в конце апреля или начале мая. Под эти сроки подгоняются планы поставок Киеву вооружений. Кстати, Washington Post в финале обсуждаемой нами статьи вынужден признать, что у России ещё очень много неиспользованных военных ресурсов и сильный оборонно-промышленный комплекс. Здесь опять автор издания противоречит сам себе. В начале своего опуса он намекал об истощении российских военных возможностей.