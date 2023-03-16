Посол Антонов, комментируя угрозы сенатора Грэма, заявил, что в США политики подстрекают к апокалиптическому конфликту с Россией

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Американский сенатор Линдси Грэм, Ron Sachs - CNP / globallookpress.com

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя угрозы сенатора Линдси Грэма, сделал заявление, что политические деятели в Соединенных Штатах подстрекают к апокалиптическому конфликту с Российской Федерацией. Отечественный дипломат процитирован в Telegram-канале дипломатической миссии РФ.

Некоторое время назад Грэм пригрозил, что силы США будут сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты, приближающиеся к американским аппаратам.

Антонов, реагируя на данное высказывание, отметил, что истребители РФ не вступали в контакт с беспилотником MQ-9 Reaper, который рухнул в Черное море в районе Крымского полуострова.

«Спрашивать надо не с российских летчиков, а с американских политиков, подстрекающих к началу апокалиптического конфликта», — добавил посол.

Как сообщалось ранее в четверг, дипломат Николай Корчунов указал на то, что Москва обеспокоена появляющимися в СМИ сведениями, согласно которым Вашингтон ведет подготовку к конфликтам с Россией и Китайской Народной Республикой на территории Арктического региона.