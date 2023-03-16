Посол Корчунов: Москва обеспокоена появляющимися в СМИ сведениями о том, что США готовятся к конфликтам с Россией и КНР в Арктике

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Источник: РИА Новости

Дипломат Николай Корчунов, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Москва обеспокоена появляющимися в СМИ сведениями, согласно которым Соединенные Штаты ведут подготовку к конфликтам с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на территории Арктического региона. С соответствующим заявлением выступил отечественный дипломат Николай Корчунов.

«Москва обеспокоена появляющимися в СМИ данными о том, что Вашингтон готовится к конфликтам с Россией и КНР в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале «RT на русском».

По словам Корчунова, в Арктике нет проблем, требующих военного решения.

Как сообщалось ранее сегодня, американское внешнеполитическое ведомство отметило, что США считают юридически недействительной приостановку участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.