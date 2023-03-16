Кирби: власти США не хотят, чтобы российская сторона достала упавший в Черное море американский беспилотник

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Источник: РИА "Новости"

Джон Кирби, Michael Reynolds/globallook.com

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в четверг, 16 марта, что власти США не хотят, чтобы российская сторона достала американский беспилотник, упавший в Черное море.

Джон Кирби в рамках беседы с сотрудниками телеканала CNN обратил внимание на то, что упавший в воду беспилотник является американской собственностью.

По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, в Вашингтоне не хотели бы, чтобы аппарат оказался у России. Кирби, однако, подчеркнул, что власти США не испытывают чрезмерных беспокойств относительно того, что российская сторона "может оттуда извлечь".