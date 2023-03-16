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Начальники Генштабов США и России Милли и Герасимов обсудили сферу безопасности

, 07:47 Источник: РИА "Новости"

Начальники Генштабов США и России Милли и Герасимов обсудили сферу безопасности
Начальник Генштаба Валерий Герасимов, Russian Defence Ministry/via Globallookpress.com

Глава комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провели разговор, в рамках которого обсудили обеспокоенности в сфере безопасности.

В американском оборонном ведомстве уточнили, что Марк Милли и Валерий Герасимов в рамках беседы коснулись нескольких вопросов в сфере безопасности, которые вызывают беспокойство сторон.

Дополнительниых подробностей разговора главы комитета начальников штабов США и главы Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации к настоящему моменту не поступало.

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