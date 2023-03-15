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Милли планирует в ближайшее время поговорить с Герасимовым

, 22:19 Источник: ТАСС

Милли планирует в ближайшее время поговорить с Герасимовым
Генерал Марк Милли. Фото: Boris Roessler/globallook.com

Глава комитета начтштабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил в ходе брифинга, что планирует в ближайшее время поговорить по телефону с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщает в среду ТАСС.

«Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым», - приводит слова Милли агентство. Он также уточнил, что телефонный разговор уже запланирован.

Ранее в среду стало известно о беседе шефа Пентагона Ллойда Остина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая состоялась по инициативе американской стороны. По информации Пентагона, темой разговора стал инцидент с американским беспилотником, потерпевшим во вторник крушение в Черном море.

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