Остин сообщил Шойгу, что США «будут летать и действовать везде, где позволяет международное право»

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Источник: ТАСС

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Boris Roessler/globallook.com

Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что США продолжат действовать всюду, где это позволяет международное право. Об этом говорится в коммюнике по итогам телефонных переговоров министров, состоявшихся в среду.

Основной темой разговора глав оборонных ведомств был инцидент с американским беспилотником над Черным морем во вторник.

«15 марта министр обороны Ллойд Дж. Остин III поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу относительно недавнего <...> опасного <...> поведения российских военно-воздушных сил в международном воздушном пространстве над Черным морем. Госсекретарь Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где позволяет международное право», - сказано в заявлении американского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что разговор министров состоялся по инициативе американской стороны.