Глава Минобороны Шойгу поговорил по телефону с шефом Пентагона Остином

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Источник: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Kremlin Pool/globallook.com

В среду состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и шефа Пентагона Лойда Остина. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», - говорится в сообщении Минобороны.

О содержании разговора руководителей оборонных ведомств ничего не сообщается.

Во вторник, после инцидента с американским дроном в Черном море, Пентагон заявлял, что никаких контактов между министерствами двух стран не было, при этом действия российских пилотов там назвали некомпетентными.