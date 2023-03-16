Асад заявил, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися регионами

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Источник: РИА "Новости"

президент Сирии Башар Асад, Sana/Xinhua

Президент Сирии Башар Асад заявил, что официальный Дамаск признает новые границы РФ с присоединившимися после проведенных референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской, а также Запорожской областями.

Башар Асад уточнил, что вышеуказанные территории исторически являются российскими – это было так и до начала конфликта на Украине.

Президент Сирии добавил, что области были переданы украинской стороне много лет назад, однако там проживают российские граждане, о чем свидетельствуют факты. "Мы убеждены в этой позиции", – заключил Асад.