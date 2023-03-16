Канделаки: экономический кризис в США не затронет Россию из-за введенных против страны санкций

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Источник: ПолитЭксперт

Vadim Tarakanov / globallookpress.com

Соединенным Штатам Америки и многим другим странам предрекают крупный финансовый кризис, однако он не затронет Россию, так как введенные против нее рестрикции сделали страну независимой от западной экономики. Таким мнением в своем официальном Telegram-канале поделилась журналистка и телеведущая Тина Канделаки.

Согласно ее словам, которые передает интернет-издание «ПолитЭксперт», в США обанкротились три банка, один из которых Silicon Valley Bank, который входит в двадцатку самых крупнейший американских банков.

Канделаки также добавила, что многими мировыми экспертами прогнозируется крах финансового сектора во многих странах, а не только в Соединенных Штатов. При этом, как отметила телеведущая, России в этом списке нет по причине антироссийский санкций, которые обособили экономику страны от американской.