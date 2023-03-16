Axios: Израиль выдал компаниям лицензии для возможной продажи Киеву средств противодействия беспилотникам

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флаг Израиля, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Как сообщает американский портал Axios со ссылкой на израильских и украинских неназванных официальных лиц, правительство Израиля выдала компаниям Elbit и Rafael лицензии для возможной продажи Украине средств борьбы с БПЛА.

Израиль впервые с начала российской спецоперации выдал компаниям лицензии на возможную поставку оружия Украине, в прошлом это не осуществлялось даже под давлением Киева и Запада, информировали на американском веб-сайте.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов Израиля, и отметил, что страна не хочет конфронтации с Россией.