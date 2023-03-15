Шойгу заявил, что полёты американских беспилотников у побережья Крыма создают предпосылки для эскалации

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Министр обороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу во время разговора с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином указал на то, что полёты американских стратегические БПЛА у побережья Крыма расцениваются как провокация и создают предпосылки для эскалации.

«Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне», - сообщило министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

Россия не заинтересована в таком развитии событий и будет отныне равноценно отвечать на подобные провокации, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили необходимость для крупнейших ядерных держав действовать ответственно и сохранять экстренные военные каналы связи.

Ранее сообщалось о состоявшемся разговоре глава Минобороны Шойгу с шефом Пентагона Остином.