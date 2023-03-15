Глава Пентагона Остин заявил, что России и США следует подавать пример коммуникабельности и отсутствия секретности

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Источник: РИА Новости

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Boris Roessler/globallook.com

По мнению шефа Пентагона Ллойда Остина, которое он выразил после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, великие державы должны подавать пример коммуникабельности и отсутствия секретности.

«Я только что завершил телефонный разговор с моим российским коллегой, министром Шойгу. Как я уже не раз говорил, важно, чтобы великие державы служили образцом транспарентности и коммуникаций», - сказал Остин на пресс-конференции. Его слова процитировали РИА Новости.

Ранее сообщалось о разговоре министра обороны России Сергея Шойгу и шефа Пентагона Лойда Остина.