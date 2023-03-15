Глава Пентагона Остин заявил, что России и США следует подавать пример коммуникабельности и отсутствия секретности

По мнению шефа Пентагона Ллойда Остина, которое он выразил после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, великие державы должны подавать пример коммуникабельности и отсутствия секретности.
«Я только что завершил телефонный разговор с моим российским коллегой, министром Шойгу. Как я уже не раз говорил, важно, чтобы великие державы служили образцом транспарентности и коммуникаций», - сказал Остин на пресс-конференции. Его слова процитировали РИА Новости.
Ранее сообщалось о разговоре министра обороны России Сергея Шойгу и шефа Пентагона Лойда Остина.