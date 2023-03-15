Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова, работавшего зампредом правительства ЛНР

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Источник: РИА Новости

Владислав Кузнецов. Фото: Telegram/t.me/vladislav_kuznecov.

Исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа назначен бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Владислав Кузнецов. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, соответствующий указ президента РФ «последует».

Песков сообщил, что в среду Владимир Путин провел в режиме видеоконференции «рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем», уточнив, что тот назначен на новую должность.

«Соответствующий указ последует», - приводит слова Пескова «РИА Новости».

Свой пост в ЛНР Кузнецов получил в июне прошлого года. До этого он был вице-губернатором Курганской области.

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