Глава МИД РФ Лавров: полёт американского беспилотника над Черным морем выглядит как провокация со стороны Вашингтона

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Источник: TG-канал "Зарубин"

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что США проигнорировали факт ограничения полётов над Черным морем, который действует с начала спецоперации на Украине, и это похоже на провокацию.

США полностью игнорируют факт ограничения полётов для любых летательных аппаратов в определённых районах Черного моря, которое было введено российскими военными после начала специальной военной операции, сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что такие действия выглядят как провокация для увелечения напряжённости со стороны Вашингтона.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Вашингтон к переговорам по инциденту с американским беспилотником.