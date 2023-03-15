Генсек ООН Гутерреш призвал Москву и Вашингтон к переговорам по инциденту с американским беспилотником

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает Россию и США к диалогу и считает, что необходимо избегать любой эскалации. Об этом сообщил на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Реакция генсек была бы ожидаемой, он призвал бы к диалогу и недопущению какой-либо эскалации, сказал Дюжаррик. Он отметил, что сейчас у ООН нет конкретной информации о произошедшей ситуации с американским БПЛА, есть только те данные, которые публикуют СМИ.

Ранее глава Минобороны Турции Акар заявил, что Анкара выступает за мирное урегулирование ситуации с беспилотником США.