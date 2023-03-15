Глава Минобороны Турции Акар: Анкара выступает за мирное урегулирование ситуации с беспилотником США

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Staff Sgt. Jason Grabiec/globallookpress.com

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отвечая на вопрос о возможности открытия проливов Черного моря для американских военных кораблей с целью поиска упавшего БПЛА, заявил, что Анкара внимательно следит за ситуацией и выступает за мирное и логичное решение.

«Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение», - цитирует слова Акара агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция поддерживает мирный выход из ситуации.

Ранее секретарь СБ РФ Патрушев заявил, что Россия должна защитить свой суверенитет после ситуации с американским беспилотником.