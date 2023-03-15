Секретарь СБ РФ Патрушев: Россия должна защитить свой суверенитет после ситуации с американским беспилотником

Россия на фоне произошедшего с БПЛА MQ-9, принадлежащим Соединённым Штатам, должна отстоять свой суверенитет, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Мы должны отстоять свою независимость, суверенитет, президент об этом говорил», - процитировали слова Патрушева РИА Новости.
Как сообщалось ранее, 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9. Летательный аппарат после вероятного столкновения с российским истребителем упал в международные воды.