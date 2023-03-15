Зеленский уволил глав трех регионов

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Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский. Фото: телеграм-канал президента Украины.

Владимир Зеленский в среду подписал указы об увольнении глав трех регионов. Все они опубликованы на официальном сайте президента Украины.

Согласно этим документам, с 15 марта уволены глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий, Одесской — Максим Марченко и Луганской — Сергей Гайдай. (Напомним, что согласно указу президента РФ Владимира Путина Луганская Народная Республика вошла 30 сентября в состав России).

Все три чиновника уволены с формулировкой: «согласно поданному заявлению».

Как пишут украинские СМИ, Гайдай будет отправлен послом Украины в Казахстан, Марченко планирует вернуться в ВСУ, где он ранее служил в звании полковника.