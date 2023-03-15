Экономист Беляев: Падение курса доллара связано с экономическими событиями в США

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: RT

В беседе с RT экономист Михаил Беляев прокомментировал курс доллара.



По его словам, падение курса доллара явление временное, изменение курса связано с экономическими событиями, происходящими в США, в том числе «крушение двух достаточно крупных банков, и различные предсказания о том, что Америку может ожидать Великая депрессия».

Михаил Беляев считает, что «в ближайшие два-три дня произойдёт восстановление до 75 рублей определённо», также возможно что курс «вернётся к отметке 76 рублей за доллар».

Ранее курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 75 рублей впервые с 1 марта этого года.





