Путин проведет встречу с Асадом с глазу на глаз за рабочим завтраком

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Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин и Башар Асад. Фото: сайт Кремля.

Переговоры президентов РФ Владимира Путина и Сирии Башара Асада пройдут в два этапа: в среду - в расширенном составе, с участием министров обеих стран, а в четверг главы государств встретятся с глазу на глаз во время рабочего завтрака. Об этом, открывая встречу с Асадом 15 марта, рассказал сам Путин.

«Сегодняшнюю нашу работу я предлагаю провести в два этапа: на первом этапе вместе с нашими коллегами из обеих стран, и затем уже у нас будет возможность в ходе рабочего завтрака поговорить тет-а-тет», - сказал Путин.

По его словам, в ходе двухдневных встреч, будет возможность обсудить «практически все наиболее важные темы» двустороннего сотрудничества.

Башар Асад прибыл в Москву с рабочим визитом 15 марта.