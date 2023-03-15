Нетаньяху и Шольц обсудят в Берлине недопустимость появления у Ирана ядерного оружия

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Источник: ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/globallook.com

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который в среду отправится с визитом в Берлин, намеревается обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем недопустимость появления у Ирана ядерного оружия. Об этом в преддверии поездки сообщила канцелярия кабинета министров Израиля.

«Лидеры обсудят различные аспекты политики и безопасности, в первую очередь иранский вопрос и развитие событий на региональной арене. Нетаньяху подчеркнет необходимость воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия», - приводит слова из заявления канцелярии ТАСС.

Отмечается, что это будет первая встреча Шольца с Нетаньяху с момента вступления обоих в свои должности и сам факт ее свидетельствует об «особых отношения между Израилем и Германией».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.