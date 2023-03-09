Остин: Вашингтон не допустит того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие

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Источник: РИА Новости

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: IMAGO/Jens Schicke/globallook.com

Вашингтон не допустит того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия, и будет добиваться этого дипломатическим путем. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам своего визита в Израиль в четверг.

«Мы продолжаем считать, что дипломатия - лучший способ не допустить обладания Ираном ядерного оружия», - приводит слова Остина «РИА Новости».

Он также напомнил высказывания на этот счет президента США Джо Байдена.

«Как многократно говорил президент Байден, мы не допустим обладания Ираном ядерным оружием», - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Остин высказал озабоченность в связи с «беспрецедентным» сотрудничеством Ирана и России в военной сфере.