Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Шеф Пентагона Остин: Москва предложила Тегерану беспрецедентное военное сотрудничество

, 18:41 Источник: ТАСС

Шеф Пентагона Остин: Москва предложила Тегерану беспрецедентное военное сотрудничество
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: IMAGO/globallook.com

Москва пошла на беспримерное сотрудничество в военной сфере с Ираном. Об этом заявил в ходе своего визита в Израиль глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», - приводит ТАСС слова шефа Пентагона, сказанные в четверг на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Украина не предоставила доказательств того, что Россия использовала против нее иранские беспилотники. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram