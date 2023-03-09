Шеф Пентагона Остин: Москва предложила Тегерану беспрецедентное военное сотрудничество

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Источник: ТАСС

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: IMAGO/globallook.com

Москва пошла на беспримерное сотрудничество в военной сфере с Ираном. Об этом заявил в ходе своего визита в Израиль глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО», - приводит ТАСС слова шефа Пентагона, сказанные в четверг на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Украина не предоставила доказательств того, что Россия использовала против нее иранские беспилотники.