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Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Все больше украинцев продают свое жилье, чтобы сбежать с территории страны, «где они фактически приговорены Зеленским к смерти». Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Средняя цена жизни на Украине равна 7-10 тысяч долларов», — написал экс-парламентарий.

По словам Кивы, «именно столько стоит пересечение границы».

«Все больше украинцев продают за копейки свое жилье, чтобы оплатить побег из концлагеря “Украина”, где они фактически приговорены Зеленским к смерти», — добавил автор публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждение секретаря украинского Совнацбеза Алексея Данилова о планах российского руководства перенести столицу вглубь страны.