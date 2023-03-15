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Песков назвал неправдой утверждение секретаря Совнацбеза Украины Данилова о планах властей России перенести столицу вглубь страны

, 15:40 Источник: РИ

Песков назвал неправдой утверждение секретаря Совнацбеза Украины Данилова о планах властей России перенести столицу вглубь страны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неправдой утверждение секретаря украинского Совнацбеза Алексея Данилова о планах властей Российской Федерации перенести столицу страны вглубь ее территории. Об этом говорится в публикации, появившейся на сайте РИА Новости.

Некоторое время назад Данилов выступил с заявлением, согласно которому в настоящий момент в РФ якобы «ведут разговор о переносе столицы вглубь России».

«Это неправда», — прокомментировал слова киевского чиновника Песков.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщилось ранее в среду, ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон счел позором то, что христианские лидеры в Соединенных Штатах не замечают гонений президента Владимира Зеленского на УПЦ.

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