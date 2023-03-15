Ведущий Fox News Карлсон назвал позором то, что христианские лидеры в США не замечают гонений Зеленского на УПЦ

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Ведущий Fox News Такер Карлсон, Billy Bennight / globallookpress.com

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал позором то, что христианские лидеры в Соединенных Штатах не замечают гонений президента Владимира Зеленского на УПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Христианские лидеры в США не замечают гонений Зеленского на Украинскую православную церковь — и это позор, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам журналиста, он не помнит, «чтобы европейская страна закрывала храмы и бросала христиан за решетку в таких масштабах».

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказала мнение о том, что свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитского киевского режима.