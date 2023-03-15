Спикер МИД РФ Захарова: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитского киевского режима

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитского режима, которому принадлежит власть в Киеве. Соответствующую точку зрения выразила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отечественный дипломат отреагировала на заявление министра культуры соседней страны Александра Ткаченко, который отметил, что монахи канонической УПЦ могут остаться на территории Киево-Печерской лавры, если перейдут в Православную церковь Украины.

«Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Захаровой.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, украинский лидер Владимир Зеленский после заседания ставки объявил, что армия бывшей советской республики усилит оборону города Бахмута, который расположен в Донбассе.