Посол Антонов после завершения консультаций в Госдепе заявил, что самолетам и кораблям США нечего делать вблизи границ России

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Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Глава дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов после завершения консультаций в Государственном департаменте указал на то, что самолетам и кораблям Соединенных Штатов нечего делать вблизи границ Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что в Госдепартамент Антонова пригласили в связи с перехватом российским истребителем беспилотника MQ-9 Reaper в районе Крымского полуострова.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал инцидент с падением MQ-9 Reaper в Черном море очевидной и провалившейся провокацией со стороны Вашингтона.