Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

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Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в телеграм-канале представительства.



В 09:30 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено три снаряда калибра 155-мм, обстрел велся со стороны города Курахово.



В 9:10 вооруженные формирования Украины обстреляли город Ясиноватая, было выпущено восемь снарядов калибра 152-мм.





