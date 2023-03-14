Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля скончался в больнице

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Источник: Telegram

взорванный в Мелитополе автомобиль, t.me/melitopoladmin/4496

Владелец взорванного ранее сегодня в Мелитополе автомобиля Иван Ткач скончался в больнице. Соответствующую информацию предоставили вечером во вторник, 14 марта, сотрудники администрации города.

Ранее сегодня во дворе жилого дома на улице Кирова в Мелитополе взорвался автомобиль. Сообщалось, что после случившегося были госпитализированы три человека. Один из них к настоящему моменту скончался от полученных ранений.

Установлено, что в машину заложили самодельное взрывное устройство. Автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу.