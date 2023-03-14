Путин заявил, что европейцы утратили ген независимости, суверенитета и национального интереса

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Источник: Россия-1

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках беседы с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что у европейцев утерян ген независимости, суверенитета, а также национального интереса.

Владимир Путин в рамках интервью уточнил, что чем больше европейцев "лупят по носу или по темечку", тем они шире улыбаются и ниже сгибаются.

Российский лидер подчеркнул, что с этим ничего нельзя поделать, поскольку такова генерация действующих руководителей стран Европы. "Утрачен инстинкт национального интереса", – заключил президент РФ.