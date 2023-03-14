Путин выразил мнение, что у «Северного потока» есть будущее

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Россия-1

Nord Stream, фото Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистом выразил мнение, что будущее у "Северного потока" есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса.

Глава государства обратил внимание на то, что в мировой практике нет примеров ремонта таких систем после подобных происшествий, однако теоретически это возможно, хотя потребуются средства, время и новые технологии.

Владимир Путин также ответил утвердительно на вопрос журналиста Павла Зарубина есть ли будущее у "Северного потока", уточнив, что оно возможно, если у европейских партнеров есть соответствующая заинтересованность.