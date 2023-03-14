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Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, unsplash.com/photos/vuV25OfnGa8

Политкоординатор постоянного представительства Великобритании в ООН Фергус Экерсли заговорил на заседании Совбеза организации на русском языке, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

Фергус Экерсли на русском языке напомнил, что между Россией и Великобританией существуют исторические отношения, а также обратил внимание на то, что страны вместе сражались в двух мировых войнах. Он добавил, что Лондон глубоко уважает богатое культурное наследие России.

Политкоординатор постпредства Британии в ООН подчеркнул, что семь лет изучал русский язык, историю России и ее "замечательную литературу". Экерсли уже на английском уточнил, что Лондон желает Москве процветания и не хочет, чтобы РФ "потерпела крах".