Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по проблеме русофобии на Украине и на Западе

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что Москва сделала запрос на проведение открытого заседания СБ ООН для обсуждения проблемы русофобии на Украине и на Западе.

«Сегодня мы запросили проведение во вторник 14 марта открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе», - написал Полянский.

Ранее дипломат информировал, что Россия в скором времени распространит в СБ ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию подрывов «Северных потоков».