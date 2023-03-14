Путин: фундаментальные основы стабильности России сейчас прочнее, чем ранее кто-то мог предположить

Фундаментальные основы стабильности России в настоящий момент намного прочнее, чем кто-то об этом ранее мог предположить. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин.
По словам политика, экономический суверинитет Российской Федерации вырос в сравнении с прошлым 2022 годом. Государство не рухнуло, как надеялись и рассчитывали противники.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался на тему саммита G20, который будет проходить в столице Индии и отметил, что участие в нем Владимира Путина не исключается.