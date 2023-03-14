Песков: участие Путина в саммите G20 не исключается

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Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Участие президента России Владимира Путина в саммите стран «Большой двадцатки», который будет проходить в Индии, не исключается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отмечает, что несмотря на работу для форума в различных форматах, окончательное решение будет приниматься дополнительно.

Председательство в G20 Индия приняла в декабре прошлого года. Саммит пройдет 9-10 декабря, после этого председательство будет передано Бразилии.

Ранее Песков высказался о планах проведения прямой линии с президентом России, но сроки этого мерооприятия еще не определили.