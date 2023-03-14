Президент Путин: Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания

Российская Федерация борется за существование своей государственности, это задача выживания. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал президент страны Владимир Путин.
«Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания», — процитирован Путин в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Президент также отметил, что Запад после развала Советского Союза пытался раскачивать РФ — формировал пятую колонну, насылал международных террористов.
Как сообщалось ранее во вторник, Путин отметил, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако Москву обманывали.