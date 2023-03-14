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Президент Путин: Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания

, 16:40

Президент Путин: Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания
Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация борется за существование своей государственности, это задача выживания. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал президент страны Владимир Путин.

«Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания», — процитирован Путин в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Президент также отметил, что Запад после развала Советского Союза пытался раскачивать РФ — формировал пятую колонну, насылал международных террористов.

Как сообщалось ранее во вторник, Путин отметил, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако Москву обманывали.

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