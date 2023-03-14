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Аргументы Недели → Политика 13+

Украинские войска обстреляли Донецк 13 снарядами

, 14:10

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский и Петровский район Донецка семью снарядами калибра 152 и 155 миллиметров, также выпуск четырех снарядов был зафиксирован в районе Горловки. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.  

Ведоство отмечает, что выпуск снарядов был зафиксирован в 13:15 по московскому времени в направлении наслеленного пункта Тоненькое. 

Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил о том, что в текущий момент Украина не спободна на наступаельные действия в Донбассе. 

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