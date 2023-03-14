ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки вооружений Украине

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Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира, из которого оплачивается передача вооружений киевской стороне. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал Zvezdanews.

«ЕС увеличил на 2,2 млрд евро объем Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине — заявление», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, руководитель финского кабинета министров Санна Марин указала на то, что страна должна быть готова к дискуссии по поводу передачи истребителей Киеву.